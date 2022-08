Sampdoria, TMW: “Doppio obiettivo per l’attacco Ligure” (Di martedì 30 agosto 2022) Sampdoria ATTACCO- La Sampdoria si è allenata intensamente nelle ultime giornate, dopo la deludente sconfitta contro la Salernitana, per 4-0. Domani, i Blucerchiati, sfideranno la Lazio a Marassi. La Sampdoria è tornata ad allenarsi in maniera intensa, dopo le tre uscite non convincenti per Giampaolo. L’allenatore ex Milan, è stato messo sul banco degli imputati, complice anche una campagna acquisti sotto le aspettative. Il tecnico Ligure, vuole qualche nome importante e di spessore per l’attacco. Al momento, stando a quanto riferito da TMW, è aperta una doppia pista che conduce ai profili di Marko Pjaca, in uscita dalla Juventus, e Grégoire Defrel del Sassuolo. Il binario per arrivare all’esterno croato era già stato setacciato, però in quella contingenza si verificò una fumata nera. Adesso, alla ... Leggi su seriea24 (Di martedì 30 agosto 2022)ATTACCO- Lasi è allenata intensamente nelle ultime giornate, dopo la deludente sconfitta contro la Salernitana, per 4-0. Domani, i Blucerchiati, sfideranno la Lazio a Marassi. Laè tornata ad allenarsi in maniera intensa, dopo le tre uscite non convincenti per Giampaolo. L’allenatore ex Milan, è stato messo sul banco degli imputati, complice anche una campagna acquisti sotto le aspettative. Il tecnico, vuole qualche nome importante e di spessore per. Al momento, stando a quanto riferito da TMW, è aperta una doppia pista che conduce ai profili di Marko Pjaca, in uscita dalla Juventus, e Grégoire Defrel del Sassuolo. Il binario per arrivare all’esterno croato era già stato setacciato, però in quella contingenza si verificò una fumata nera. Adesso, alla ...

ArenaSportiva1 : ??#Sampdoria, corsa a due per l’attacco: ripresi i contatti per #Pjaca,obiettivo rimane #Defrel #Reguilon è atterra… - JuventusNews20 : New post in Casa Juventus: Sampdoria, ripresi i contatti per Marko Pjaca della Juventus ma il primo obiettivo resta… - TuttoMercatoWeb : TMW - Sampdoria, corsa a due per l'attacco: Giampaolo insiste per Defrel, risale Pjaca - TuttoMercatoWeb : TMW - Sampdoria, Winks ha firmato: manca solo l'ufficialità. Arriva a titolo temporaneo - TMW_radio : ? SONDAGGIO ? ???? #SerieA, inizio horror per la #Sampdoria e il #Monza: chi rischia prima l'esonero tra #Giampaolo… -