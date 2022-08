Roma scatenata pure in uscita: non solo Calafiori, Tiago Pinto definisce altre due cessioni (Di martedì 30 agosto 2022) La Roma passa all'incasso. Dopo aver accontentato José Mourinho con gli arrivi di Andrea Belotti e Mady Camara, il general manager... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Lapassa all'incasso. Dopo aver accontentato José Mourinho con gli arrivi di Andrea Belotti e Mady Camara, il general manager...

cmdotcom : #Roma scatenata pure in uscita: non solo #Calafiori, Tiago Pinto definisce altre due cessioni - MCaronni : RT @vaccaronni: Alle 16 live con il mercato. #Juventus in pressing per #Paredes, #Roma scatenata in uscita. Poi la giornata di campionato.… - ZonaBianconeri : RT @vaccaronni: Alle 16 live con il mercato. #Juventus in pressing per #Paredes, #Roma scatenata in uscita. Poi la giornata di campionato.… - PinoVaccaro77 : RT @vaccaronni: Alle 16 live con il mercato. #Juventus in pressing per #Paredes, #Roma scatenata in uscita. Poi la giornata di campionato.… - vaccaronni : Alle 16 live con il mercato. #Juventus in pressing per #Paredes, #Roma scatenata in uscita. Poi la giornata di camp… -