Roma | Camara sbarcato a Fiumicino

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: è fatta per Mady #Camara. Tutti i dettagli ???? - Gazzetta_it : Alla scoperta di Camara: vestiva Roma prima di essere della Roma #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Roma, trovato l'accordo per #Camara - asromaliveit1 : ?? Mady #Camara è atterrato a Fiumicino. Il centrocampista effettuerà ora le visite mediche e poi andrà a Trigoria p… - andfra2019 : RT @gabspalletta: #Camara è arrivato a Roma #ASRoma @siamo_la_Roma -

, 30 AGO - - Concluso l'accordo tra Olympiacos e la, il centrocampista Madyè appena sbarcato all'aeroporto di Fiumicino. Il calciatore guineano, giunto con un volo di linea proveniente da Atene, è arrivato nella Capitale per le visite ...Madyè sbarcato all'aeroporto di Fiumicino, il volo proveniente da Atene è atterrato in ... Il guineano poi svolgerà le visite mediche e firmerà il suo contratto con la, che lo preleva dall'...ROMA, 30 AGO -- Concluso l'accordo tra Olympiacos e la Roma, il centrocampista Mady Camara è appena sbarcato all'aeroporto di Fiumicino. Il calciatore guineano, giunto con un volo di linea proveniente ...ROMA - Un altro rinforzo è in arrivo alla Roma. Lo sbarco di Mady Camara a Fiumicino è previsto per oggi alle 9.35 con un volo proveniente da Atene. Appena atterrato si procederà con le visite mediche ...