Paura e delirio a Termini: aggredisce l’addetto all’accoglienza, poi prende a pugni i Carabinieri (Di martedì 30 agosto 2022) Roma. Controlli, controlli e ancora controlli. La lotta agli illeciti continua senza sosta anche in queste ore di inizio settimana, dopo il week end all’insegna della movida. I militari della Compagnia Roma Centro hanno, infatti, eseguito un servizio straordinario di controllo presso l’area della stazione ferroviaria di Termini e in quella che si estende tra piazza dei Cinquecento e piazza Indipendenza, frequentata da numerose persone, tra cui turisti e pendolari. I controlli alla Stazione Termini Ovviamente, le attività messe in atto rientrano nell’ambito di un più ampio piano strategico per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità. Il bilancio dell’attività è di una persona arrestata, 10 persone denunciate a piede libero e altre 11 sanzionate amministrativamente. Leggi anche: Roma, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 agosto 2022) Roma. Controlli, controlli e ancora controlli. La lotta agli illeciti continua senza sosta anche in queste ore di inizio settimana, dopo il week end all’insegna della movida. I militari della Compagnia Roma Centro hanno, infatti, eseguito un servizio straordinario di controllo presso l’area della stazione ferroviaria die in quella che si estende tra piazza dei Cinquecento e piazza Indipendenza, frequentata da numerose persone, tra cui turisti e pendolari. I controlli alla StazioneOvviamente, le attività messe in atto rientrano nell’ambito di un più ampio piano strategico per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità. Il bilancio dell’attività è di una persona arrestata, 10 persone denunciate a piede libero e altre 11 sanzionate amministrativamente. Leggi anche: Roma, ...

