Paolini-Swiatek oggi | US Open 2022 | orario preciso | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 30 agosto 2022) Continua lo spettacolo a New York. La seconda giornata degli USsi prospetta molto interessante e tra i match inquest’ci sarà anche quello tra la numero 1 al mondo Igae la nostra azzurra Jasmine(n.56 del ranking WTA)., nonostante un ultimo periodo non proprio felice (la polacca ha perso al secondo turno ai WTA 1000 di Toronto e Cincinnati) partirà ovviamente favorita. Dall’altra parte, però, l’italiana classe 1996, reduce dall’eliminazione nelle qualificazioni di Cincinnati e dalla successiva sconfitta al secondo turno del WTA di Granby, non vorrà fare semplicemente da comparsa e proverà in tutti i modi a mettere in difficoltà la sua avversaria. Tra le due c’è soltanto un precedente che risale al torneo ITF W60 di ...