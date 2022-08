Marika Fruscio: lei si rilassa e i followers impazziscono | “…faresti risuscitare i morti…” (Di martedì 30 agosto 2022) Marika Fruscio si è concessa qualche giorno di relax, ma non ha avuto pietà dei suoi fan, pubblicando foto in cui il costume è solo un’idea… Marika Fruscio (Instagram)Marika Fruscio, questa splendida ragazza di Agrate Brianza di origini calabresi e pugliesi. Potremmo dire che è un volto molto popolare, ma non è proprio il volto che i suoi ammiratori ricordano. Gli esordi Del resto la ragazza ha iniziato la sua carriera con un reality ad alta tensione erotica, “Playmen TV – La casa delle play girls”, per poi passare a programmi molto meno hot, ma decisamente più seguiti che le hanno regalato grande popolarità Si tratta di “Uomini e donne”, il re dei dating show televisivi condotto da Maria De Filippi. Forte di questa notorietà ha partecipato a “Ciao Darwin” e ha conquistato un ruolo ... Leggi su newstv (Di martedì 30 agosto 2022)si è concessa qualche giorno di relax, ma non ha avuto pietà dei suoi fan, pubblicando foto in cui il costume è solo un’idea…(Instagram), questa splendida ragazza di Agrate Brianza di origini calabresi e pugliesi. Potremmo dire che è un volto molto popolare, ma non è proprio il volto che i suoi ammiratori ricordano. Gli esordi Del resto la ragazza ha iniziato la sua carriera con un reality ad alta tensione erotica, “Playmen TV – La casa delle play girls”, per poi passare a programmi molto meno hot, ma decisamente più seguiti che le hanno regalato grande popolarità Si tratta di “Uomini e donne”, il re dei dating show televisivi condotto da Maria De Filippi. Forte di questa notorietà ha partecipato a “Ciao Darwin” e ha conquistato un ruolo ...

