Maignan salva il Milan parando un rigore a Berardi | 0-0 col Sassuolo

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Maignan salva il Milan, è 0-0 col Sassuolo - - sportli26181512 : #Sassuolo-#Milan 0-0: Maignan salva Pioli. Berardi, rigore sbagliato e infortunio: A Reggio Emilia i neroverdi ferm… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Milan 0-0, Maignan para un rigore e salva i rossoneri - Italpress : regionepuglia Maignan salva il Milan, è 0-0 col Sassuolo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Milan 0-0, Maignan para un rigore e salva i rossoneri -

Brutto primo tempo,il Milan . Il Milan in effetti non brilla più di tempo ed èsalvato dasul rigore di Berardi . "Santo subito", scrivono in tanti a proposito del portierone ...Al 23' il Sassuolo ha la grande chance per passare in vantaggio su rigore, dopo il fallo di Saelemaekers su Kyriakopoulos:ipnotizza Berardi e para il suo nono rigore su 29 in carriera . Al ...REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Milan torna sul campo che 3 mesi fa gli regalò lo scudetto ma non va oltre lo 0-0 con il Sassuolo. I campioni d’Italia, questa sera poco brillanti, devono inoltre ringra ...I rossoneri sono stati salvati da un eccezionale Maignan che al 23' ha parato un rigore a Berardi. Il Milan è al momento primo con 8 punti, ma la classifica potrebbe cambiare già stasera, con l’Inter ...