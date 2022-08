“La Mantide” stasera su Canale 5 la miniserie con Carole Bouquet

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 agosto 2022) “La”, al via dasu5, lathriller che vede protagonista una sempre splendida. “La30 agosto e domani 31 agosto in prima tv su5 Lala nuova serie dasu5Elogiato dalla critica, il titolo propone un mix di suspence ed emozioni che promettono di appassionare lo spettatore fino all’ultimo fotogramma., ex mannequin, ha preso parte a più di 40 film: glamour e sofisticata, in genere impegnata in ruoli da femme fatale o di personaggi alto-borghesi, ha dichiarato di essere stata immediatamente sedotta dal soggetto de La Mante: “Ciò che mi piace del personaggio, pur ...