La delusione di Pioli: 'Milan troppo frenetico e poco lucido' (Di martedì 30 agosto 2022) Tre mesi fa, al Mapei Stadium erano stati tutti contenti. Il Milan , che si laureava campione d'Italia dopo 11 anni di digiuno grazie al 3 - 0 sul campo del Sassuolo, e la stessa squadra neroverde, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 agosto 2022) Tre mesi fa, al Mapei Stadium erano stati tutti contenti. Il, che si laureava campione d'Italia dopo 11 anni di digiuno grazie al 3 - 0 sul campo del Sassuolo, e la stessa squadra neroverde, ...

sportli26181512 : La delusione di Pioli: 'Milan troppo frenetico e poco lucido': L'allenatore emiliano non nasconde la delusione per… - morelli_rinaldo : PIOLI e il mercato: velata delusione? MILAN, le soluzioni a centrocampo e non solo: 433 possibile? - FredSardo : A freddo e smaltita la delusione, questi i punti salienti - Siamo forti - Abbiamo costretto la Dea a giocare come l… -