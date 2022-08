Jan Kopecký da record al Barum Rally (Di martedì 30 agosto 2022) Il pilota della Skoda conquista per la decima volta in carriera il Barum Rally, dimostrando di avere da queste parti un ritmo inavvicinabile. Completano il podio Filip Mares e Simon Wagner. Mai nessuno come lui. Il Barum Rally ha dimostrato di essere ancora una volta il terreno di caccia preferito da Jan Kopecky, con quest’ultimo Source Leggi su rallyeslalom (Di martedì 30 agosto 2022) Il pilota della Skoda conquista per la decima volta in carriera il, dimostrando di avere da queste parti un ritmo inavvicinabile. Completano il podio Filip Mares e Simon Wagner. Mai nessuno come lui. Ilha dimostrato di essere ancora una volta il terreno di caccia preferito da Jan Kopecky, con quest’ultimo Source

Italiaracing : Decima vittoria del ceco Jan Kopecky al Rally Zlin, Efren Llarena campione 2022 @FIAERC prima del weekend ma poi su… - motorionline : #ERC | Jan Kopecký rispetta i pronostici della vigilia e vince per la decima volta in carriera la gara di casa del… - rallyssimo : Jan è una sentenza tra le strade di casa. Paura per i nostri che se la cavano con qualche botta e tanto spavento. -

ERC - Barum Czech Rally Zlin: pioggia e colpi di scena, ma alla fine trionfa sempre Kopecky Jan Kopecký rispetta i pronostici della vigilia e vince per la decima volta in carriera la gara di casa del Barum Czech Rally Zlín , penultimo appuntamento del FIA ERC. Il ceco sulla Skoda Fabia ... ERC - Barum Czech Rally Zlín 2022: anteprima, orari ed iscritti Non mancherà poi l'idolo di casa Jan Kopecký , nove volte vincitore di questa gara (ovviamente su Skoda), ed un Erik Cais su Ford Fiesta Rally2 che dovrà fare giustizia della vittoria sfumata all'... rispetta i pronostici della vigilia e vince per la decima volta in carriera la gara di casa del Barum Czech Rally Zlín , penultimo appuntamento del FIA ERC. Il ceco sulla Skoda Fabia ...Non mancherà poi l'idolo di casa, nove volte vincitore di questa gara (ovviamente su Skoda), ed un Erik Cais su Ford Fiesta Rally2 che dovrà fare giustizia della vittoria sfumata all'...