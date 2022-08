Inter, Gazzetta: “Occhio al Toro per i gol dei nerazzurri” (Di martedì 30 agosto 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, la squadra Inter si deve davvero affidare a Lautaro per le prossime sfide in campionato, ma non solo. “Aggrappati al Toro. Che in fondo non è nemmeno una grande novità per l’Inter targata Simone Inzaghi, visto che nella scorsa stagione è stato proprio Lautaro Martinez l’uomo simbolo della squadra che giocava per difendere il tricolore sul petto, ma che in estate aveva perso il tuo totem Lukaku, il grande protagonista della cavalcata scudetto”. “Però nessuno si sarebbe aspettato di dover rinunciare al colpo da 90 dopo appena tre giornate di campionato. Non c’è tempo per rammaricarsi, il campionato insorge, il derby si avvicina e anche il debutto in Champions è dietro l’angolo: per l’Inter arriva la prima settimana chiave, ... Leggi su seriea24 (Di martedì 30 agosto 2022)- Come riporta la, la squadrasi deve davvero affidare a Lautaro per le prossime sfide in campionato, ma non solo. “Aggrappati al. Che in fondo non è nemmeno una grande novità per l’targata Simone Inzaghi, visto che nella scorsa stagione è stato proprio Lautaro Martinez l’uomo simbolo della squadra che giocava per difendere il tricolore sul petto, ma che in estate aveva perso il tuo totem Lukaku, il grande protagonista della cavalcata scudetto”. “Però nessuno si sarebbe aspettato di dover rinunciare al colpo da 90 dopo appena tre giornate di campionato. Non c’è tempo per rammaricarsi, il campionato insorge, il derby si avvicina e anche il debutto in Champions è dietro l’angolo: per l’arriva la prima settimana chiave, ...

