Incidente in autostrada A1 oggi, maxi code tra Firenze e Valdarno. Cosa è successo (Di martedì 30 agosto 2022) Nella mattina di martedì nel tratto tra Valdarno e Incisa si era già formata una lunga coda fino a 10 ... Leggi su lanazione (Di martedì 30 agosto 2022) Nella mattina di martedì nel tratto trae Incisa si era già formata una lunga coda fino a 10 ...

vigilidelfuoco : #Piacenza #25agosto 13:00, intervento dei #vigilidelfucoo in corso per l’incidente e successivo #incendio di un’aut… - venti4ore : Incidente stradale raccordo autostrada Arezzo Battifolle - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Ha raccontato di aver fatto inversione a U sull'autostrada A1 su suggerimento del navigatore satellitare. L'episodio si… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Stava cercando di mettersi in salvo seguendo le indicazioni del fidanzato. Alessia Grimaldi, 23 anni, è deceduto sabato… - SimoneDegl : @Giuly_Viola84 stamattina presto son passato vicino al tuo paradiso, ma poi ho deviato e ho fatto mille km d'infern… -