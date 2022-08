I funerali di Alberto Balocco a Fossano e la lettera della figlia Diletta | «Una fortuna averti nella nostra vita»

rep_torino : La lettera dei figli di Alberto Balocco ai funerali: 'Fortunati perché ci hai amato, ci hai insegnato a vivere e a… - rep_torino : La lettera dei figli di Alberto Balocco ai funerali: 'Fortunati perché ci hai amato, ci hai insegnato a vivere e a… - infoitinterno : La lettera dei figli di Alberto Balocco ai funerali: 'Fortunati perché ci hai amato, ci hai insegnato a vivere e a… - neXtquotidiano : Il toccante omaggio della famiglia La #lettera della #figlia ad Alberto #Balocco: “Ogni tuo gesto era pieno d’amor… - AlbinaMalerba : RT @CorriereTorino: I funerali di Alberto Balocco, la figlia Diletta: «Sei stato e continuerai a essere il ... -

Migliaia di persone hanno dato l'addio oggi pomeriggio a Fossano (Cuneo) adBalocco, il presidente e amministratore delegato dell'omonimo gruppo dolciario ucciso venerdì scorso da un fulmine con l'amico Davide Vigo, durante un'escursione con una mountain bike ...Un malore improvviso si è portato via, nella serata di lunedì 29 agosto,Ricardi, 59 anni appena, uno dei dipendenti del Comune di Vercelli in servizio al primo ...30, si svolgeranno i: ..."Abbiamo avuto la fortuna di essere parte della tua esistenza e di averti avuto come padre, fratello, collega: la persona migliore che potessimo incontrare". Sono le toccanti parole lette da Diletta, ...Nel corso dei funerali del padre Alberto Balocco, la figlia dell'imprenditore dolciario Diletta ha letto una commovente lettera a nome della famiglia. Il testo completo è stato pubblicato oggi da La S ...