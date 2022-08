Francesca Chillemi | look total black e web incantato | così annienta Can Yaman

(Di martedì 30 agosto 2022)hatutti i fan con undavvero incredibile (e) durante una delle foto di rito per la presentazione della nuova serie Viola come il mare, in cui ha posato insieme al collega Can. La bellissima attricesi prepara al lancio della nuova serie che la vede L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CapezzutoF : @cygifs Ciaobuogiorno a Lei Buona giornata Complimenti #CanYaman #Francesco Demir #ViolacomilMare #Francesca Chille… - frkcanlove : RT @Ava33851898: ??NEWl #CanYaman lG post #Repost @luxvide Francesca Chillemi e Can Yaman ospiti d'eccezione a Venezia. Saranno, infatti, pr… - canyamanlove3 : RT @Ava33851898: ??NEWl #CanYaman lG post #Repost @luxvide Francesca Chillemi e Can Yaman ospiti d'eccezione a Venezia. Saranno, infatti, pr… - frcanyaman : RT @Ava33851898: ??NEWl #CanYaman lG post #Repost @luxvide Francesca Chillemi e Can Yaman ospiti d'eccezione a Venezia. Saranno, infatti, pr… - iaia71716551 : ma di cosa dovrei rosicare ? ahhhh si della dichiarazione di bernabei : “ vcm protagonista francesca chillemi , dov… -

Tv Sorrisi e Canzoni

L'ex di Diletta Leotta in questi giorni è in Italia dove, alla 79esima Mostra di Venezia, presenterà insieme ala serie televisiva Viola come il mare.A breve infatti presenterà la fiction 'Viola come il mare' insieme aa Venezia come ospite d'eccezione, e quindi questi preparativi potrebbero averlo portato a dare forfait al ... Francesca Chillemi è la star della nuova fiction “Viola come il mare” Francesca Chillemi ha oscurato il collega Can Yaman con un look total black indossato per la presentazione di "Viola come il mare".Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...