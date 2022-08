Fiorentina-Empoli: Zurkowski ok, frenate per Bajrami e Kouamé (Di martedì 30 agosto 2022) Nuovi aggiornamenti sull'asse di mercato tra Empoli e Fiorentina. I viola sono pronti a dare il via libera per il ritorno in azzurro del... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Nuovi aggiornamenti sull'asse di mercato tra. I viola sono pronti a dare il via libera per il ritorno in azzurro del...

AlfredoPedulla : #Barak non esclude #Bajrami alla #Fiorentina per un doppio colpo. Il gioiello dell’#Empoli piace anche al #Sassuolo… - Abel95795187 : Salernitana 4 ( 7 ; 16 ; 50 ; 76 ) 0 Sampdoria Lecce 1 ( 40 ) 1 Empoli ( 22 ) Fiorentina 0 0 Napoli - Luca_Cilli : #Empoli, chiusa la trattativa con la #Fiorentina per il ritorno del centrocampista #Zurkowski @SkySport - Edilton09 : RT @lbertozzi: 4ª rodada TER 13h30 Sassuolo-Milan ESPN4 15h45 Inter-Cremonese Star+ ???? Roma-Monza ESPN3 QUA 13h30 Empoli-Verona Star+… - FilippoRubu00 : ??#Fiorentina, Christian #Kouame ???? rimarrà in maglia viola. Szymon #Zurkowski ???? sembra essere destinato, invece, a… -