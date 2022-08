geronimoemili : Etiopia, giro di vite sulle cripto - fisco24_info : Etiopia, giro di vite sulle cripto: (Adnkronos) - Negli ultimi anni, le valute digitali hanno movimentato la static… - queenCrimson___ : @MarcoRani2 @La_manina__ Ah no certo. I campi di concentramento nella zona controllata dall’Italia nei Balcani, l’u… -

Adnkronos

... le foto, infatti, sono state realizzate inper il bel paese ed il patrimonio ambientale ed ...la causale "Calendario della Polizia di Stato 2023 per il progetto Unicef Emergenza siccità". ...... le foto, infatti, sono state realizzate inper il bel paese ed il patrimonio ambientale ed ...la causale "Calendario della Polizia di Stato 2023 per il progetto Unicef Emergenza siccità". ... Etiopia, giro di vite sulle cripto Le 12 tavole del calendario fotografano l’impegno quotidiano della polizia di Stato e sono un inno alle bellezze dell’Italia: le foto, infatti, sono state realizzate in giro per il bel ... Unicef ...Questa edizione del calendario è stata realizzata dai fotografi della Polizia di Stato, valorizzando così lo spirito identitario con l’obiettivo di mettere in risalto i valori della legalità, della si ...