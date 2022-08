Enrico Mentana, è successo in diretta a La7 durante il Tg: imbarazzo in studio (Di martedì 30 agosto 2022) Enrico Mentana è un giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo italiano. È il fondatore del TG5, di cui è stato anche direttore dal 13 gennaio 1992 all’11 novembre 2004. Autore e conduttore di programmi di informazione e approfondimento, dal 30 giugno 2010 è il direttore del Tg La7. Proprio in diretta dallo studio del Tg La7 Enrico Mentana è stato vittima di un simpatico siparietto: vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto.



durante l'ultimo collegamento in diretta con il Tg La7 Enrico Mentana è rimasto senza luce nello studio. A raccontarlo ai telespettatori è stato proprio il direttore che con molta ironia fa inquadrare i colleghi quasi al buio. Tutto è accaduto mentre il giornalista ...

