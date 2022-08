Energia: Fratoianni, 'dubbi su scostamento, servono 50 mld extraprofitti' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - “Io ho molti dubbi che si debba fare uno scostamento di bilancio, Salvini lo propone cioè togliere altri soldi ai cittadini, per rispondere ad un'impennata ormai fuori controllo del costo del gas, un'impennata che spesso si crea grazie a fenomeni speculativi naturalmente agevolati anche dalla guerra e dall'aggressione russa all'Ucraina". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni dai microfoni de La7 nel corso di Omnibus. “C'è però un punto che sfugge al dibattito politico di queste ore: è il punto degli extra profitti - prosegue l'esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra - che le aziende energetiche italiane , soprattutto quelle pubbliche, hanno raggranellato in questi mesi con una cifra che ha raggiunto i 50 miliardi di euro". “Sono soldi sottratti alla collettività - conclude ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - “Io ho moltiche si debba fare unodi bilancio, Salvini lo propone cioè togliere altri soldi ai cittadini, per rispondere ad un'impennata ormai fuori controllo del costo del gas, un'impennata che spesso si crea grazie a fenomeni speculativi naturalmente agevolati anche dalla guerra e dall'aggressione russa all'Ucraina". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicoladai microfoni de La7 nel corso di Omnibus. “C'è però un punto che sfugge al dibattito politico di queste ore: è il punto degli extra profitti - prosegue l'esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra - che le aziende energetiche italiane , soprattutto quelle pubbliche, hanno raggranellato in questi mesi con una cifra che ha raggiunto i 50 miliardi di euro". “Sono soldi sottratti alla collettività - conclude ...

raffaellapaita : 'Vedere il Pd nelle mani dei populisti di sinistra mi dispiace. Per l'ambiente non serve abolire il jet privato, se… - La7tv : #omnibus La proposta di Nicola Fratoianni (SI) per combattere nell'immediato l'aumento del prezzo del gas… - s_malandrino : @Nonnadinano @BenedettaFrucci - Der_Wolfsmann : RT @La7tv: #omnibus La proposta di Nicola Fratoianni (SI) per combattere nell'immediato l'aumento del prezzo del gas @NFratoianni #omnibusl… - Franciscktrue : RT @La7tv: #omnibus La proposta di Nicola Fratoianni (SI) per combattere nell'immediato l'aumento del prezzo del gas @NFratoianni #omnibusl… -