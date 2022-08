Elezioni, Salvini: Togliere il numero chiuso a Medicina non costa nulla (Di martedì 30 agosto 2022) “Non costa nulla, premia il merito e lo studio dei nostri ragazzi e contrasta la carenza di medici: è semplice buonsenso. Io credo nei giovani italiani”. Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini, in merito alla proposta del suo partito di Togliere il numero chiuso per accedere alla facoltà di Medicina. Nel post, vengono riportate le frasi dell’infettivologo Matteo Bassetti, che dichiara di condividere la proposta di Salvini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) “Non, premia il merito e lo studio dei nostri ragazzi e contrasta la carenza di medici: è semplice buonsenso. Io credo nei giovani italiani”. Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo, in merito alla proposta del suo partito diilper accedere alla facoltà di. Nel post, vengono riportate le frasi dell’infettivologo Matteo Bassetti, che dichiara di condividere la proposta di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

GiovaQuez : Salvini: 'Le alleanze internazionali e le collocazioni con i Paesi democratici occidentali non si mettono in discus… - Maumol : Salvini in Europa è considerato radioattivo, lui non la Lega, per i legami aperti, dichiarati con la Russia di Putin - LegaSalvini : ELEZIONI 2022, #SALVINI: 'QUERELO CHI DICE CHE SONO AL SERVIZIO RUSSI' - Marco32711897 : RT @LucillaMasini: Marianna Madia insultata da un consigliere comunale di FdI: «Bambola pechinese». Vuoi vedere che nel centrodestra hanno… - MariMario1 : RT @Maumol: Salvini in Europa è considerato radioattivo, lui non la Lega, per i legami aperti, dichiarati con la Russia di Putin https://t.… -