zazoomblog : Diretta Sassuolo-Milan 0-0 Maignan para il rigore a Berardi al 23 - #Diretta #Sassuolo-Milan #Maignan… - milansette : Sassuolo-Milan 0-0 | La Diretta - zazoomblog : Diretta Sassuolo-Milan 0-0 Maignan para il rigore Berardi - #Diretta #Sassuolo-Milan #Maignan - FootballLIVEH11 : RT @CalcioDiretta1: #SassuoloMilan #SerieA #calcio #Italia #SerieATIM #ACMilan #UCSassuolo #ForzaMilan #Sassuolo #Milan #live Guarda Sassu… -

MILAN (RISULTATO 0 - 0):diMilan che evidenzia subito il cartellino giallo di Theo Hernandez per intervento falloso su Domenico Berardi. Milan in controllo del match:...(Aggiunto da Marco Genduso) Risultati Serie A, Classifica/gol: il Milan stende il Bologna! Pari al Picco RISULTATI SERIE A: INIZIAMILAN Tutto è pronto perMilan, la ...In avvio pericoloso due volte Leao, che calcia alto dopo la respinta di Consigli e dalla distanza. Strepitoso Maignan che para il rigore di Berardi. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile s ...Sassuolo-Milan, sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta su DAZN. Sarà possibile seguirla anche con il consueto live testuale ...