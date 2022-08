Convocati Di Maria e Fagioli per lo Spezia: Juve, le ultime (Di martedì 30 agosto 2022) Allegri ha parlato alla vigilia della gara contro lo Spezia. L'obiettivo principale del tecnico toscano, come di tutta la Juve è tornare a vincere. I ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 30 agosto 2022) Allegri ha parlato alla vigilia della gara contro lo. L'obiettivo principale del tecnico toscano, come di tutta laè tornare a vincere. I ...

Ansa_Piemonte : Juve: Allegri, Pogba ancora out ma presto torna a correre. Tecnico, 'Di Maria è tra convocati, Bonucci rientrerà a… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Juve: Allegri, Pogba ancora out ma presto torna a correre Tecnico, 'Di Maria è tra convocati, Bonucci rientrerà a Firenze' - polemica0187 : @SuperflyVideo ??UFFICIALE ?? ????Juve-Paredes it’s a done deal ? Il nuovo giocatore ???? è atteso domani alle 18 a… - ZonaBianconeri : RT @robertopontillo: Buone notizie dall'infermeria per la #Juventus: bonucci di maria e fagioli si allenano parzialmente in gruppo contro l… -