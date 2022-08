Casini: «Miglioreremo la programmazione del calendario per le squadre e per i tifosi» (Di martedì 30 agosto 2022) La Lega Serie A ha reso nota la programmazione gare dalla 6ª alla 16ª Giornata di Andata della Serie A TIM 2022/2023. Le prossime finestre, fissate in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia, sono quelle già stabilite con il Comunicato Ufficiale n. 314 dello scorso 24 giugno: 24 ottobre, 10 novembre, 21 marzo, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 30 agosto 2022) La Lega Serie A ha reso nota lagare dalla 6ª alla 16ª Giornata di Andata della Serie A TIM 2022/2023. Le prossime finestre, fissate in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia, sono quelle già stabilite con il Comunicato Ufficiale n. 314 dello scorso 24 giugno: 24 ottobre, 10 novembre, 21 marzo, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: Casini: «Pubblicato il calendario della Serie A fino al 4 gennaio: miglioreremo sempre di più la programmazione per le s… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Casini: «Miglioreremo la programmazione del calendario per le squadre e per i tifosi»: La Lega… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Casini: «Pubblicato il calendario della Serie A fino al 4 gennaio: miglioreremo sempre di più la programmazione per le s… - CalcioFinanza : Casini: «Pubblicato il calendario della Serie A fino al 4 gennaio: miglioreremo sempre di più la programmazione per… -