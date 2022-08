Autotreno in fiamme | paura all’alba a Savignano Irpino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Alle prime luci dell’alba che la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda supportata anche da un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino, è intervenuta sulla SS 920 Strada Statale delle Puglie, nel centro di, per un incendio che ha interessato unin transito che trasportava balle di fieno. Leche hanno avvolto il pesante automezzo proveniente da Troia in provincia di Foggia e diretto nel Casertano, sono ancora in corso di spegnimento. L’autista oltre un comprensibile spavento non ha subito nessuna conseguenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.