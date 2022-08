"Al mondo servono gas e petrolio": semplicemente clamoroso, sapete chi lo ha detto? | Guarda (Di martedì 30 agosto 2022) E se lo dice lui, il fondatore di Tesla, il padre dell'auto elettrica presa come modello nel mondo, c'è poco da fare per gli ambientalisti da salotto. I radical chic che si muovono in bicicletta nelle ztl delle città se ne facciano una ragione una volta per tutte. Da petrolio e gas non si può prescindere. Guai a fare salti in avanti senza cognizione di causa. Perché si fa presto a fare i green, poi però c'è la realtà. «Il mondo ha ancora bisogno di petrolio e gas nel breve termine altrimenti la civiltà crollerà. Al momento servono più combustibili fossili, non meno», ha detto ieri Elon Musk durante una conferenza stampa in Norvegia. Senza mezzi termini. Più chiaro di così... «La transizione all'energia sostenibile e a un'economia sostenibile è una delle maggiori sfide che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) E se lo dice lui, il fondatore di Tesla, il padre dell'auto elettrica presa come modello nel, c'è poco da fare per gli ambientalisti da salotto. I radical chic che si muovono in bicicletta nelle ztl delle città se ne facciano una ragione una volta per tutte. Dae gas non si può prescindere. Guai a fare salti in avanti senza cognizione di causa. Perché si fa presto a fare i green, poi però c'è la realtà. «Ilha ancora bisogno die gas nel breve termine altrimenti la civiltà crollerà. Al momentopiù combustibili fossili, non meno», haieri Elon Musk durante una conferenza stampa in Norvegia. Senza mezzi termini. Più chiaro di così... «La transizione all'energia sostenibile e a un'economia sostenibile è una delle maggiori sfide che il ...

