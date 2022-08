WWE: Si sta cominciando a considerare un Roman Reigns senza titoli? (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono due anni ormai che siamo abituati a vedere un Roman Reigns con almeno un titolo alla vita, infatti due anni fa vinse lo Universal Championship e da quel momento non l’ha più mollato. Non solo, il Tribal Chief è riuscito anche aa conquistare il WWE Championship diventando così WWE Undisputed Universal Champion. In questi due anni Roman è risultato semplicemente imbattibile e ha sconfitto praticamente chiunque. Ci si fa un pensierino E’ addirittura difficile al momento immaginarsi un Roman Reigns e la sua Bloodline senza i titoli e quest’aura di imbattibilità creata intorno a Reigns sembra insuperabile. Ma secondo quanto riportato da WrestleVotes, pare che nelle menti dei dirigenti WWE si stia cominciando a pensare per ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono due anni ormai che siamo abituati a vedere uncon almeno un titolo alla vita, infatti due anni fa vinse lo Universal Championship e da quel momento non l’ha più mollato. Non solo, il Tribal Chief è riuscito anche aa conquistare il WWE Championship diventando così WWE Undisputed Universal Champion. In questi due anniè risultato semplicemente imbattibile e ha sconfitto praticamente chiunque. Ci si fa un pensierino E’ addirittura difficile al momento immaginarsi une la sua Bloodlinee quest’aura di imbattibilità creata intorno asembra insuperabile. Ma secondo quanto riportato da WrestleVotes, pare che nelle menti dei dirigenti WWE si stiaa pensare per ...

