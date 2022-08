Un posto al sole, torna la nuova stagione su Rai 3: ecco a che ora andrà in onda (Di lunedì 29 agosto 2022) torna Un posto al sole su Rai 3 ma a un orario diverso. Un posto al sole infatti slitta di un quarto d’ora e arriva in palinsesto alle 20.50. La serie cambia orario La soap andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50, anziché alle 20.45. Si tratta di un cambiamento di soli cinque minuti. Il motivo è l’arrivo del nuovo programma di Marco Damilano Il cavallo e la torre. Leggi anche: GF VIP 7, chi sono i concorrenti ufficiali: i nomi e quando inizia il reality Anticipazioni sulla prima puntata Dopo la pausa estiva, in questa nuova stagione ci verrà svelato cosa è successo a Viola e Susanna. Chi delle due avrà colpito Lello Valsano? Inoltre, a Palazzo Palladini ci sarà una grande tragedia. Secondo le anticipazioni di Un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022)Unalsu Rai 3 ma a un orario diverso. Unalinfatti slitta di un quarto d’ora e arriva in palinsesto alle 20.50. La serie cambia orario La soapindal lunedì al venerdì alle 20.50, anziché alle 20.45. Si tratta di un cambiamento di soli cinque minuti. Il motivo è l’arrivo del nuovo programma di Marco Damilano Il cavallo e la torre. Leggi anche: GF VIP 7, chi sono i concorrenti ufficiali: i nomi e quando inizia il reality Anticipazioni sulla prima puntata Dopo la pausa estiva, in questaci verrà svelato cosa è successo a Viola e Susanna. Chi delle due avrà colpito Lello Valsano? Inoltre, a Palazzo Palladini ci sarà una grande tragedia. Secondo le anticipazioni di Un ...

