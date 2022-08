Tiro a volo | Europei 2022 | l’Italia si prende un doppio oro nelle prove a squadre del trap!

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 agosto 2022) L’Inno di Mameli aglidirisuona non una, ma bensì due volte. Nell’impianto di Larnaca (Cipro) gli azzurri dominano tanto al femminile quanto al maschile rendendo felicissimo il direttore tecnico Albano Pera. Silvana Stanco, Giulia Grassia e Jessica Rossi dominano dall’inizio alla fine: miglior punteggio in qualifica, con un perentorio 215/225, ipotecando poi la finale contro la Finlandia (Nummela-Antikainen-Veromaa) praticamente da subito e andando a imporsi 6-0, in un contest nel quale la Gran Bretagna si è presa il bronzo battendo 6-4 la Germania. Mauro De Filippis, Lorenzo Ferrari e Daniele Resca hanno poi fatto le stesso nel tabellone maschile. Anche per loro un rassicurante 215 in qualifica sfociato poi nella finalissima vinta per 6-2 contro la Croazia (A. Glasnovic-Ravalico-J. ...