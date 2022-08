Spalletti contro i tifosi della Fiorentina | ' Maleducazione incredibile' E vola anche uno schiaffo

Gazzetta_it : Spalletti, faccia a faccia con un tifoso. Poi acucusa il pubblico di Firenze #FiorentinaNapoli - Gianni78605577 : @Roby5917 Roby, qui il problema è che anche se non ci giochi contro, ogni partita è così. Vedi Salernitana Roma. En… - DinoPelagotti : @danielcame Il resto è tutto oltre. Anche la bottiglietta lanciata contro Spalletti ovviamente è oltre. Cercherei a… - hbk_89 : RT @PierS_JJ_: Davvero non se ne può più di questa vita sociale, uno esce qualche ora e perde l'idolo Nedved che fa serata, Pogba e la macu… - globalistIT : -

La squadra diè stata fermata sullo 0 - 0 dai viola dopo aver segnato 9 reti nelle prime due gare, deve condividere il primato con Milan, Lazio, Torino, Roma e Atalanta . Aveva segnato, nel ...Non è accettabile quanto successo in Fiorentina Napoli, i tifosi Viola si scagliano: schiaffo e bottigliette lanciate al tecnico azzurro Non è accettabile quanto successo in Fiorentina Napoli, i tifosi Viola si scagliano: schiaffo e bottigliette ...Secondo La Repubblica, Luciano Spalletti è pronto a fare qualche cambio negli undici titolari da mandare in campo contro il Lecce: "Dopo il pienone per il debutto contro il Monza, i dati della prevend ...Il tecnico ha stigmatizzato il comportamento del pubblico nell’intervista post-partita ai microfoni di Dazn: «Lasciamo stare, ogni volta che si gioca qui, accade lo stesso. Il pubblico di Firenze è di ...