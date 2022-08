“Sono troppo felice per te”. Guendalina Tavassi al settimo cielo: la figlia Gaia ce l’ha fatta (Di lunedì 29 agosto 2022) Guendalina Tavassi si gode gli ultimi giorni di vacanza e soprattutto i figli nati da precedenti relazioni. L’ex naufraga è mamma di Chloe e Salvatore, che Sono il frutto dell’amore con l’ex marito Umberto D’Aponte. In precedenza ha avuto una relazione con Remo Nicolini ed è nata Gaia, la ragazza che ha da poco compiuto 18 anni. Per l’occasione è stata organizzata una grande festa: “Non abbiamo badato a spese”, ha scherzato sui social Guedalina Tavassi. Se la reginetta del party era strepitosa, non da meno è stata l’ex naufraga con un abito attillato e luccicante dalla scollatura ampia e con uno spacco vertiginoso. Il regalo più bello per la festeggiata è stato poter finalmente posare con mamma e papà, che hanno finalmente ritrovato la serenità (almeno apparente) dopo i feroci scontri. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022)si gode gli ultimi giorni di vacanza e soprattutto i figli nati da precedenti relazioni. L’ex naufraga è mamma di Chloe e Salvatore, cheil frutto dell’amore con l’ex marito Umberto D’Aponte. In precedenza ha avuto una relazione con Remo Nicolini ed è nata, la ragazza che ha da poco compiuto 18 anni. Per l’occasione è stata organizzata una grande festa: “Non abbiamo badato a spese”, ha scherzato sui social Guedalina. Se la reginetta del party era strepitosa, non da meno è stata l’ex naufraga con un abito attillato e luccicante dalla scollatura ampia e con uno spacco vertiginoso. Il regalo più bello per la festeggiata è stato poter finalmente posare con mamma e papà, che hanno finalmente ritrovato la serenità (almeno apparente) dopo i feroci scontri. ...

Agente_Lisa : 'Ma chi sarà? Ora lo aggiungo, sono troppo curiosa!' Mhh.... Direi meglio di no! Questo messaggio arriva sul vostro… - calciomercatoit : ?? - repubblica : “Nera con figli bianchi. Sono stufa di passare per la loro tata. C’è troppo razzismo” [di Federica Cravero] - PutraSa41639886 : RT @Bestia23: Sono troppo felice e pronto a dare il massimo! ?? Grazie Ducati ?? - eccallaa__ : ci tengo troppo all’arte di sangiovanni perché in qualche modo maggior parte delle sue canzoni sono state e saranno… -