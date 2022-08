Serie A, si gioca il turno infrasettimanale: le partite, i precedenti e le favorite (Di lunedì 29 agosto 2022) Il turno infrasettimanale si apre con la sfida tra Sassuolo (5.50) e Milan (1.55): nei precedenti 11 incontri si registrano 6 vittorie per i rossoneri, 4 per i neroverdi e 1 pareggio. Anche il numero di goal pende verso la vittoria della squadra di Pioli e, per l’occasione, Giroud Olivier è dato come 1° marcatore dagli esperti di William Hill, con una quota maggiorata a 5.00. La 4° giornata prosegue a San Siro con l’Inter (1.11) che ospiterà la Cremonese (23.00): i neroazzurri sono ovviamente i favoriti per la vittoria e le previsioni di William Hill puntano anche questa volta su Lautaro Martinez con una quota maggiorata di 4.30 se segnerà il 1° goal. Questa partita inoltre creerà un precedente, dato che le 2 squadre non si sono mai incontrate nella loro storia. Ultima partita della giornata sarà Roma (1.22) – Monza (15.00): le due ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilsi apre con la sfida tra Sassuolo (5.50) e Milan (1.55): nei11 incontri si registrano 6 vittorie per i rossoneri, 4 per i neroverdi e 1 pareggio. Anche il numero di goal pende verso la vittoria della squadra di Pioli e, per l’occasione, Giroud Olivier è dato come 1° marcatore dagli esperti di William Hill, con una quota maggiorata a 5.00. La 4° giornata prosegue a San Siro con l’Inter (1.11) che ospiterà la Cremonese (23.00): i neroazzurri sono ovviamente i favoriti per la vittoria e le previsioni di William Hill puntano anche questa volta su Lautaro Martinez con una quota maggiorata di 4.30 se segnerà il 1° goal. Questa partita inoltre creerà un precedente, dato che le 2 squadre non si sono mai incontrate nella loro storia. Ultima partita della giornata sarà Roma (1.22) – Monza (15.00): le due ...

