Romina Power soggiorna a casa di Albano e i fan tornano a sperare: ecco perché (Di lunedì 29 agosto 2022) Tutti i fan di Albano e Romina sognano un loro riavvicinamento dal punto di vista sentimentale. Ultimamente, allora, quando la Power ha soggiornato a casa dell'ex marito, in molti hanno cominciato di nuovo a sperare Albano e Romina non hanno mai interrotto i loro rapporti neanche dopo il loro divorzio. Abbastanza spesso, infatti, è possibile assistere ad alcune delle loro memorabili interpretazioni insieme. Sottolineiamo, tuttavia, che anche sotto il profilo professionale, entrambi abbiano imboccato strade diverse. Il duo, come è noto, si è sciolto anni fa ed ognuno di loro ha iniziato una grande carriera da solista. Ultimamente, inoltre, vi abbiamo anche raccontato di cosa ne pensi Albano della musica odierna. Il cantautore di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 29 agosto 2022) Tutti i fan disognano un loro riavvicinamento dal punto di vista sentimentale. Ultimamente, allora, quando lahato adell'ex marito, in molti hanno cominciato di nuovo anon hanno mai interrotto i loro rapporti neanche dopo il loro divorzio. Abbastanza spesso, infatti, è possibile assistere ad alcune delle loro memorabili interpretazioni insieme. Sottolineiamo, tuttavia, che anche sotto il profilo professionale, entrambi abbiano imboccato strade diverse. Il duo, come è noto, si è sciolto anni fa ed ognuno di loro ha iniziato una grande carriera da solista. Ultimamente, inoltre, vi abbiamo anche raccontato di cosa ne pensidella musica odierna. Il cantautore di ...

matematicablu : @nerosunerooo albano e romina power - K__h_a_n : RT @domenicangela22: Felicità (Al Bano & Romina Power) with English and Italian Lyrics - NotizieNews2 : Al Bano e Romina Power tornano a vivere insieme: il lieto annuncio sui social - polytropoos : sogno Albano che ritorna con Romina Power - tvs_nicole : Felicità by Romina Power and Al Bano -