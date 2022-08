Ritorno in classe, i docenti fragili possono utilizzare le mascherine FFP2. VADEMECUM Ministero (Di lunedì 29 agosto 2022) "Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 agosto 2022) "Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipoe i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente". L'articolo .

