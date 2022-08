Ranking Atp aggiornato a lunedì 29 agosto 2022: Berrettini guadagna una posizione (Di lunedì 29 agosto 2022) E’ stato aggiornato a lunedì 29 agosto 2022 il Ranking Atp. Poco da segnalare in attesa dell’inizio degli Us Open, ultimo slam stagionale che certamente avrà le sue conseguenze sulla classifica che uscirà tra due settimane. Oggi l’unico a guadagnare una posizione in top 20 è Matteo Berrettini, che complice i punti in scadenza di Pablo Carreno-Busta riesce a superarlo al n°14. Nelle retrovie guadagna un piccolo posto anche Fabio Fognini, n°60. Nessun cambiamento per gli altri tre azzurri in top 100. Ranking Atp aggiornato a lunedì 29 agosto 1 Daniil Medvedev 6885 2 Alexander Zverev 5760 3 Rafael Nadal 5630 4 Carlos Alcaraz 5100 5 Stefanos Tsitsipas 4890 6 Novak ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) E’ stato29ilAtp. Poco da segnalare in attesa dell’inizio degli Us Open, ultimo slam stagionale che certamente avrà le sue conseguenze sulla classifica che uscirà tra due settimane. Oggi l’unico are unain top 20 è Matteo, che complice i punti in scadenza di Pablo Carreno-Busta riesce a superarlo al n°14. Nelle retrovieun piccolo posto anche Fabio Fognini, n°60. Nessun cambiamento per gli altri tre azzurri in top 100.Atp291 Daniil Medvedev 6885 2 Alexander Zverev 5760 3 Rafael Nadal 5630 4 Carlos Alcaraz 5100 5 Stefanos Tsitsipas 4890 6 Novak ...

WeAreTennisITA : Borna Coric conquista Cincinnati ?? Il croato batte Tsitsipas per 7-6 6-2 rimontando il primo set da uno svantaggio… - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 29-08-2022 Passi avanti per Berrettini e Fognini, bene Mannarino: Bene Kyrgios, cala leggermente Mu… - sportface2016 : #Tennis - Il ranking #ATP aggiornato al 29 agosto: #Berrettini guadagna una posizione - paoloangeloRF : Il ranking ATP alla vigilia degli US Open - livetennisit : Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Adrian Mannarino rientra tra i top 50 -