Petagna non ha dubbi sul Napoli: lo ha detto sullo Scudetto (Di lunedì 29 agosto 2022) L’ex attaccante del Napoli, oggi al Monza, Andrea Petagna ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Occasione per fare il punto della situazione in vista della sua nuova esperienza in biancorosso, rivelando anche il motivo per cui ha deciso di lasciare la squadra partenopea. Di seguito, quanto evidenziato “Se non mi avessero chiamato Berlusconi e Galliani sarei rimasto perché De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti volevano che io restassi là. Di fronte a certe chiamate non puoi dire no. Rammarico? Non aver vinto lo Scudetto lo scorso anno. Avevamo una grande rosa e un grande allenatore. Purtroppo è andata così”. Andrea Petagna intervista Napoli MonzaE poi, sullo Scudetto dichiara: “Vincerà il Napoli. Ha ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 29 agosto 2022) L’ex attaccante del, oggi al Monza, Andreaha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Occasione per fare il punto della situazione in vista della sua nuova esperienza in biancorosso, rivelando anche il motivo per cui ha deciso di lasciare la squadra partenopea. Di seguito, quanto evidenziato “Se non mi avessero chiamato Berlusconi e Galliani sarei rimasto perché De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti volevano che io restassi là. Di fronte a certe chiamate non puoi dire no. Rammarico? Non aver vinto lo Sculo scorso anno. Avevamo una grande rosa e un grande allenatore. Purtroppo è andata così”. AndreaintervistaMonzaE poi,Scudichiara: “Vincerà il. Ha ...

