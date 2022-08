Paredes Juventus, il Psg non molla: manca l’accordo. Si decide domani (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Psg irrigidisce le pretese per Paredes e non si chiude con la Juventus. domani giornata decisiva per la possibile definizione Il PSG, rigido, mette ostacoli e non abbassa le richieste per Paredes: manca l’accordo sulle condizioni del prestito, come riportagazzetta.it. Per il giornalista di Relevo Matteo Moretto domani potrebbe il giorno decisivo, sarà dentro o fuori: sì o no. Il centrocampista vuole solo la Juventus e aumenta la tensione a poche ore dalla chiusura del mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Psg irrigidisce le pretese pere non si chiude con lagiornata decisiva per la possibile definizione Il PSG, rigido, mette ostacoli e non abbassa le richieste persulle condizioni del prestito, come riportagazzetta.it. Per il giornalista di Relevo Matteo Morettopotrebbe il giorno decisivo, sarà dentro o fuori: sì o no. Il centrocampista vuole solo lae aumenta la tensione a poche ore dalla chiusura del mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato I @juventusfc, prosegue la trattativa per #Paredes - tancredipalmeri : Paredes rischia di percepire alla Juventus lo stipendio più alto di tutta la Serie A. Vediamo, stanno limando gli ultimi dettagli - marcoconterio : ?????? Fabian Ruiz dal #Napoli a un passo dal #PSG per 22 milioni di euro. Così i parigini, una volta definito (doma… - respirante2 : Sperando veramente che Fabian Ruiz abbia sbloccato l'affare #Paredes perché sennò potrei valutare di fare un bel po… - Eljefe_213 : RT @marcoconterio: ?????? Fabian Ruiz dal #Napoli a un passo dal #PSG per 22 milioni di euro. Così i parigini, una volta definito (domani),… -