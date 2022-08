Milan, visite mediche in corso per Thiaw (Di lunedì 29 agosto 2022) visite mediche in corso per Malick Thiaw, che diventerà nelle prossime ore ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Il difensore, proveniente dallo Schalke 04, sta effettuando gli esami medici presso la Clinica Privata La Madonnina, per poi firmare il nuovo contratto che lo legherà al club rossonero. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022)inper Malick, che diventerà nelle prossime ore ufficialmente un nuovo calciatore del. Il difensore, proveniente dallo Schalke 04, sta effettuando gli esami medici presso la Clinica Privata La Madonnina, per poi firmare il nuovo contratto che lo legherà al club rossonero. SportFace.

