Milan, ecco Thiaw e Vranckx: capitani dell'U21 tedesca e belga (Di lunedì 29 agosto 2022) Malick Thiaw, classe 2001 tedesco, e Aster Vranckx, classe 2002 belga, sono i promessi sposi del Milan per quanto riguarda difesa e centrocampo:... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) Malick, classe 2001 tedesco, e Aster, classe 2002, sono i promessi sposi delper quanto riguarda difesa e centrocampo:...

AntoVitiello : ???? Ecco il nuovo acquisto per la difesa del #Milan ???, il 21enne tedesco Malick #Thiaw. Arriva a titolo definitivo… - stanzaselvaggia : Il famoso servizio pubblico: all’aeroporto di Linate, di sabato sera durante la partita del Milan, ecco i numerosi… - Gazzetta_it : #Milan, ecco #Vranckx: dal conto in sospeso con De Ketelaere al paragone con Witsel - MilanPress_it : Ecco chi è #Vranckx, obiettivo del @acmilan in mezzo al campo #MilanPress - BoariStefi : RT @stanzaselvaggia: Il famoso servizio pubblico: all’aeroporto di Linate, di sabato sera durante la partita del Milan, ecco i numerosi tax… -