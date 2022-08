Maurizia Cacciatori e il matrimonio mancato con Gianmarco Pozzecco: “Gli ho salvato la vita” (Di lunedì 29 agosto 2022) Maurizia Cacciatori ha salvato la vita a Gianmarco Pozzecco. Nessun incidente pericoloso, ma i due annullarono le nozze a una decina di giorni dal matrimonio. “A Gianmarco, al quale voglio ancora un mondo di bene, ho salvato la vita” fa sapere in un’intervista al Corriere della Sera. “Nonostante gli anni assieme, quel matrimonio non andava fatto. Eravamo divertenti, buffi, spiritosi, ma quando si parla di famiglia le cose cambiano. Oggi riconosco, con Francesco Orsini, sposato nel 2014 e lui pure ex cestista, di avere un marito spettacolare. Siamo una bella coppia, anche se io sono una carrarina di marmo e lui un livornese di scoglio”. I doni del mancato matrimonio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022)hala. Nessun incidente pericoloso, ma i due annullarono le nozze a una decina di giorni dal. “A, al quale voglio ancora un mondo di bene, hola” fa sapere in un’intervista al Corriere della Sera. “Nonostante gli anni assieme, quelnon andava fatto. Eravamo divertenti, buffi, spiritosi, ma quando si parla di famiglia le cose cambiano. Oggi riconosco, con Francesco Orsini, sposato nel 2014 e lui pure ex cestista, di avere un marito spettacolare. Siamo una bella coppia, anche se io sono una carrarina di marmo e lui un livornese di scoglio”. I doni del...

