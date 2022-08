La rabbia di Fedez su instagram | “Non sono guarito dal tumore in 3 giorni | so io quello che ho passato”

(Di lunedì 29 agosto 2022)e Chiara Ferragni condividono molto della loro vita sui social. Il rapper ha deciso anche di raccontare della sua battaglia contro il, lo ha fatto dopo aver avuto la diagnosi, dopo esser stato ricoverato in ospedale, quando comunque la notizia era ormai trapelata e i rumors si rincorrevano. Ha parlato di come ha scoperto la malattia, diche è successo dopo. Ha mostrato la sua cicatrice, ha parlato della riabilitazione e di come la sua vita sia cambiata. Paura tanta, dolore, ma anche la speranza di poter vivere ancora insieme ai suoi figli, dopo aver creduto che sarebbe morto e che loro non lo avrebbero neppure ricordato. Oggiquindi, risponde a tono a chi si scaglia contro di lui e contro Chiara Ferragni. In particolare, condividendo un post pubblicato su...

Perché laper quello che ha letto è tanta e troppa. E quindi prosegue: 'Se solo sapessi le ... Poisi rivolge a tutti i suoi follower scusandosi per lo sfogo: 'Io so quello che ho passato e ...Secondo molti, l'esempio dato da due influencer di fama mondiale comee Chiara Ferragni sarebbe pessimo, perché sprezzanti del pericolo e delle disgrazie altrui . Lae i commenti degli ... Fedez non contiene la rabbia: "Smettila di giocare con la mia malattia!", con chi ce l'ha Fedez sta bene: a 5 mesi dal periodo più difficile della sua vita, il rapper milanese è tornato alla sua quotidianità. Dopo che gli è stato diagnosticato ...Dopo le polemiche scatenatesi sul web, Fedez è intervenuto in una Instagram Stories per spiegare le sue ragioni. Fedez e Chiara Ferragni, bufera per il selfie estremo: «Un ragazzo ieri è morto così: b ...