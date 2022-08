Incendio distrugge ristorante, clienti in fuga: otto ustionati, un ragazzo ricoverato (Di lunedì 29 agosto 2022) Incendio al ristorante “La Cantina del Castello” di Gragnano, comune italiano di 28.293 abitanti della città metropolitana di Napoli, in Campania. otto le persone rimaste ustionate nel rogo che sarebbe partito dopo un corto circuito avvenuto all’interno della cucina. Sette persona sono rimaste ustionate in modo lieve e condotte all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e dimesse poco dopo, mentre l’ottavo ferito, un 24enne residente a Calvizzano, è stato traportato all’ospedale Cardarelli di Napoli in codice giallo con ustioni diffuse in tutto il corpo: le sue condizioni vengono definite serie, ma non è in pericolo di vita. Degli altri sette feriti, invece, sono stati tutti dimessi e le loro prognosi variano dai 5 ai 20 giorni. Incendio al ristorante “La Cantina del Castello” di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022)al“La Cantina del Castello” di Gragnano, comune italiano di 28.293 abitanti della città metropolitana di Napoli, in Campania.le persone rimaste ustionate nel rogo che sarebbe partito dopo un corto circuito avvenuto all’interno della cucina. Sette persona sono rimaste ustionate in modo lieve e condotte all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e dimesse poco dopo, mentre l’ottavo ferito, un 24enne residente a Calvizzano, è stato traportato all’ospedale Cardarelli di Napoli in codice giallo con ustioni diffuse in tutto il corpo: le sue condizioni vengono definite serie, ma non è in pericolo di vita. Degli altri sette feriti, invece, sono stati tutti dimessi e le loro prognosi variano dai 5 ai 20 giorni.al“La Cantina del Castello” di ...

infoitinterno : Gragnano, incendio distrugge ristorante: otto feriti di cui uno grave e clienti in fuga - PivaEdoardo : Gragnano, incendio distrugge ristorante: otto feriti di cui uno grave e clienti in fuga , più dettagli : - lavocedigenova : Arenzano, incendio distrugge l'ingresso del ristorante 'Gino': si indaga sulle cause - infoitinterno : Gragnano, incendio distrugge ristorante: otto feriti di cui uno grave e clienti in fuga - serenel14278447 : Incendio distrugge ristorante, otto ustionatiBazaar TV: i personaggi e le tendenze del fashion system! -