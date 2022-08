"Il pranzo della domenica", cosa accade quando ci si ritrova a tavola (Di lunedì 29 agosto 2022) IL pranzo della domenica Raimovie ore 19.20 Con Giovanna Ralli, Elena Sofia Ricci e Barbara de Rossi. Regia di Carlo Vanzina. Produzione Italia 2003. Durata: 1 ora e 36 minuti LA TRAMA Una signora romana, madre e nonna di numerose prole ha l'abitudine di invitare (od obbligare?) figli e nipoti tutte o quasi le domeniche a pranzare in casa sua. E' inevitabile che le famigliole portino alla tavola materna i problemi e le frustrazioni accumulate in una settimana. I problemi si moltiplicano quando, una domenica, la matriarca ha un incidente e deve andare in ospedale. PERCHE' VEDERLO perchè è una delle più simpatiche commedie dei Vanzina, con ogni evidenza ispirata a traversie domenicali dei fratelli. Il cast capitanato dalla rediviva Giovanna Ralli, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) ILRaimovie ore 19.20 Con Giovanna Ralli, Elena Sofia Ricci e Barbara de Rossi. Regia di Carlo Vanzina. Produzione Italia 2003. Durata: 1 ora e 36 minuti LA TRAMA Una signora romana, madre e nonna di numerose prole ha l'abitudine di invitare (od obbligare?) figli e nipoti tutte o quasi le domeniche a pranzare in casa sua. E' inevitabile che le famigliole portino allamaterna i problemi e le frustrazioni accumulate in una settimana. I problemi si moltiplicano, una, la matriarca ha un incidente e deve andare in ospedale. PERCHE' VEDERLO perchè è una delle più simpatiche commedie dei Vanzina, con ogni evidenza ispirata a traversieli dei fratelli. Il cast capitanato dalla rediviva Giovanna Ralli, ...

