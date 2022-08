House of the Dragon in Italia il 29 agosto con la versione doppiata: la programmazione su Sky e in streaming su Now (Di lunedì 29 agosto 2022) L’appuntamento con House of the Dragon in Italia, in versione doppiata, è per il 29 agosto in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su Now: l’attesissima serie HBO prequel del cult Il Trono di Spade ha debuttato anche nel nostro Paese il 22 agosto scorso, in contemporanea con gli USA, per gli abbonati Sky e ora sarà disponibile anche in Italiano. La programmazione di House of the Dragon in Italia prosegue con questa programmazione: la serie epica tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin è in onda ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) L’appuntamento conof thein, in, è per il 29in esclusiva su Sky Atlantic e insu Now: l’attesissima serie HBO prequel del cult Il Trono di Spade ha debuttato anche nel nostro Paese il 22scorso, in contemporanea con gli USA, per gli abbonati Sky e ora sarà disponibile anche inno. Ladiof theinprosegue con questa: la serie epica tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin è in onda ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con laoriginale sottotitolata in contemporanea assoluta con ...

lixiestrawberry : ora mi guardo prima puntata di house of the dragon (real) /srs - Oloap89 : Stasera si comincia House of the Dragon ?? Nella speranza che sia meglio dell'ottava stagione della serie principale! ?? - tsunamidieci : appena terminato l'episodio di house of the dragon e sono ancora qui a ribadire quanto impazzisco per i personaggi… - marypotatogirl : Luz che parla delle sue passioni nell’Human Realm ed Amity … canon (The Owl House) Caithlin che parla dei tipi di… - reguIustar : non ho ancora visto l’ep di house of the dragons -