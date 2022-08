Graduatorie GPS 2022/24, docenti con titolo estero in prima fascia: quando si può avere la supplenza e quando no (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli aspiranti in possesso di titolo d'accesso estero hanno avuto la possibilità di inserirsi nelle GPS di prima fascia con riserva e a pieno titolo nella seconda. quando si può ottenere la supplenza da prima fascia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli aspiranti in possesso did'accessohanno avuto la possibilità di inserirsi nelle GPS dicon riserva e a pienonella seconda.si può ottenere lada. L'articolo .

