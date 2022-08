Festa per il?Tiger Village di Giuseppe Russo (Di lunedì 29 agosto 2022) di Anna Villani È stato inaugurato sabato sera il villaggio Tiger fortemente voluto dal Mister Giuseppe Russo nome noto nello sport angrese. Un’area su suolo comunale attrezzata e ben studiata per le attività sportive, con un’offerta che calamiterà sia grandi che bambini. Intrattenimento che diventa sport, movimento, salute. Il progetto è stato curato personalmente da Russo per favorire la diffusione e l’uso di discipline sportive nella popolazione angrese. Non ci sono limiti d’età, adulti, anziani, bimbi, chiunque è benvenuto per l’esercizio della pratica sportiva. Dall’amministrazione comunale – attraverso l’assessore all’attuazione del programma Angela Maria Malafronte – si fa sapere che “il progetto, presentato dal Mister Giuseppe Russo come partecipazione all’avviso pubblico, rispecchia in toto ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 29 agosto 2022) di Anna Villani È stato inaugurato sabato sera il villaggio Tiger fortemente voluto dal Misternome noto nello sport angrese. Un’area su suolo comunale attrezzata e ben studiata per le attività sportive, con un’offerta che calamiterà sia grandi che bambini. Intrattenimento che diventa sport, movimento, salute. Il progetto è stato curato personalmente daper favorire la diffusione e l’uso di discipline sportive nella popolazione angrese. Non ci sono limiti d’età, adulti, anziani, bimbi, chiunque è benvenuto per l’esercizio della pratica sportiva. Dall’amministrazione comunale – attraverso l’assessore all’attuazione del programma Angela Maria Malafronte – si fa sapere che “il progetto, presentato dal Mistercome partecipazione all’avviso pubblico, rispecchia in toto ...

