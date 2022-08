F1, GP Olanda 2022: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 2-4 settembre (Di lunedì 29 agosto 2022) La Formula Uno sta vivendo uno dei periodi più intensi della sua stagione, poiché non è prevista alcuna pausa dopo il GP del Belgio. Questa settimana si torna nuovamente in pista, allo scopo di affrontare il Gran Premio d’Olanda. L’appuntamento di Zandvoort andrà in scena nel weekend del 2-4 settembre e rappresenterà uno degli eventi con la cornice di pubblico più impressionante dell’intera annata agonistica. D’altronde la popolarità di Max Verstappen in patria è enorme, paragonabile a quella di Michael Schumacher in Germania tra la seconda metà degli anni ’90 e l’inizio del XXI secolo. Non a caso, i successi del fuoriclasse di Kerpen permisero di raddoppiare le gare in terra tedesca, tale era la richiesta di biglietti da parte degli spettatori. Dal 1995 al 2006 si è infatti corso sia al Nürburgring che a Hockenheim. Una situazione ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) La Formula Uno sta vivendo uno dei periodi più intensi della sua stagione, poiché non è prevista alcuna pausa dopo il GP del Belgio. Questasi torna nuovamente in pista, allo scopo di affrontare il Gran Premio d’. L’appuntamento di Zandvoort andrà in scena nel weekend del 2-4e rappresenterà uno degli eventi con la cornice di pubblico più impressionante dell’intera annata agonistica. D’altronde la popolarità di Max Verstappen in patria è enorme, paragonabile a quella di Michael Schumacher in Germania tra la seconda metà degli anni ’90 e l’inizio del XXI secolo. Non a caso, i successi del fuoriclasse di Kerpen permisero di raddoppiare le gare in terra tedesca, tale era la richiesta di biglietti da parte degli spettatori. Dal 1995 al 2006 si è infatti corso sia al Nürburgring che a Hockenheim. Una situazione ...

