Due punti persi e Ndombele è in evidente sovrappeso (Di lunedì 29 agosto 2022) Cesare – Caro Guido ti devo dire che il Napoli ieri non mi è piaciuto. Secondo me partita mediocre con molti giocatori sottotono. Ancora una volta Italiano ha imbrigliato Spalletti. Anche se per l’amor del vero la Fiorentina ha fatto molto gioco ma con nessuna vera occasione gol. Per contro noi abbiamo sfiorato il vantaggio in almeno due occasioni. Guido – Cesare per me ieri sono stati due punti persi. Contro una Fiorentina rientrata dalla trasferta europea all’alba di venerdì. Non vorrei che restasse in vita il difetto del Napoli dello scorso anno. Mancare le occasioni. O che il Napoli non sia attrezzato ancora per spuntarla contro le squadre della prima metà della classifica. Inoltre il gioco dal basso si presta a contromisure semplici. Basta marcare ad uomo gli addetti a ripartire e sei fritto. Possibile che Spalletti non lo sapesse? Cesare – Hai ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022) Cesare – Caro Guido ti devo dire che il Napoli ieri non mi è piaciuto. Secondo me partita mediocre con molti giocatori sottotono. Ancora una volta Italiano ha imbrigliato Spalletti. Anche se per l’amor del vero la Fiorentina ha fatto molto gioco ma con nessuna vera occasione gol. Per contro noi abbiamo sfiorato il vantaggio in almeno due occasioni. Guido – Cesare per me ieri sono stati due. Contro una Fiorentina rientrata dalla trasferta europea all’alba di venerdì. Non vorrei che restasse in vita il difetto del Napoli dello scorso anno. Mancare le occasioni. O che il Napoli non sia attrezzato ancora per spuntarla contro le squadre della prima metà della classifica. Inoltre il gioco dal basso si presta a contromisure semplici. Basta marcare ad uomo gli addetti a ripartire e sei fritto. Possibile che Spalletti non lo sapesse? Cesare – Hai ...

