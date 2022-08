"Dove hanno colpito la centrale": Zaporizhzhia, il disastro nucleare è realtà? (Di lunedì 29 agosto 2022) Nuovi combattimenti sarebbero in corso nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il condizionale è d'obbligo perché a sostenerlo sono le autorità locali russe, citate dall'agenzia Interfax e quindi non del tutto attendibili: secondo la loro versione, le forze armate ucraine avrebbero colpito il tetto dell'impianto, che ormai da giorni è al centro delle cronache di guerra. “Il bombardamento delle forze ucraine - ha dichiarato Vladimir Rogov, membro dell'amministrazione della provincia che è sotto il controllo dei russi - ha danneggiato il tetto di un edificio della centrale Dove è immagazzinato materiale radioattivo per alimentare i reattori”. Se davvero le cose stanno così, significherebbe che sarebbe stato sfiorato l'incidente catastrofico. Nei giorni scorsi si è parlato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Nuovi combattimenti sarebbero in corso nei pressi delladi. Il condizionale è d'obbligo perché a sostenerlo sono le autorità locali russe, citate dall'agenzia Interfax e quindi non del tutto attendibili: secondo la loro versione, le forze armate ucraine avrebberoil tetto dell'impianto, che ormai da giorni è al centro delle cronache di guerra. “Il bombardamento delle forze ucraine - ha dichiarato Vladimir Rogov, membro dell'amministrazione della provincia che è sotto il controllo dei russi - ha danneggiato il tetto di un edificio dellaè immagazzinato materiale radioattivo per alimentare i reattori”. Se davvero le cose stanno così, significherebbe che sarebbe stato sfiorato l'incidente catastrofico. Nei giorni scorsi si è parlato ...

CarloCalenda : Per questo il lavoro da fare in Italia non è regale bonus e flat tax, ma diventare un paese normale dove i ragazzi… - _Nico_Piro_ : In sintesi gli americani hanno altro a cui pensare che ai fatti di politica estera, l'Ucraina è sempre meno present… - martaottaviani : 2/ Il 'pensiero' di #Putin è la summa di alcune teorie di diversi pensatori, opportunamente adattate alla visione c… - ElisabettaGall7 : @berlusconi Si è visto dove ci hanno portato i vostri sì fino al 2011: alla quasi bancarotta - RisatoNicola : RT @CCKKI: ????Per circa un'ora, le forze armate #ucraine hanno preso di mira le aree residenziali di #Energodar, dove si trova la centrale n… -