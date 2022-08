Cresce Berlusconi, cala Letta: il web "punisce" i dem (Di lunedì 29 agosto 2022) Il report social sul gradimento dei leader politici premia Giorgia Meloni, che si avvicina a Mario Draghi. In crescita anche il Cavaliere leader di Forza Italia. Il segretario dem è quello che perde di più Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) Il report social sul gradimento dei leader politici premia Giorgia Meloni, che si avvicina a Mario Draghi. In crescita anche il Cavaliere leader di Forza Italia. Il segretario dem è quello che perde di più

Savik13 : @berlusconi Attento, chè, a dire le bugie, cresce il naso. Nel tuo caso, tanto tanto. - zanabausfabius : @ChiodiDonatella @Libero_official @Storace @EnricoLetta @pdnetwork @LegaSalvini @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni… - fabio97395544 : @laura_maffi Sono 50 anni che l Italia non cresce ,per anni hanno dato colpa a Berlusconi,ora a Draghi ,io dico sol… - mendeiev : Ho visto Moscoviti a piangere perché non hanno da mangiare per i figli, perché gas,luce, grano ha raggiunto prezzi… - domeniconaso : Il vantaggio della destra cresce nei sondaggi. Quasi un italiano su due vota Meloni, Salvini e Berlusconi. Sono le… -