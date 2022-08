Corinne Clery, il tragico lutto: la sua vita stravolta per sempre (Di lunedì 29 agosto 2022) Corinne Clery ha raccontato le difficoltà avute con suo figlio Alexandre che l’hanno portata ad un drastico allontanamento. Lo scorso 23 marzo Corinne Clery ha compiuto 72 anni ma l’attrice francese mantiene ancora una forma fisica invidiabile. D’altronde i telespettatori hanno potuto apprezzarla sia al Grande Fratello VIP che a Pechino Express, dove ha riscosso molti consensi per la sua schiettezza e anche per la capacità di saper ridere di sé stessa. In un’intervista a Diva e Donna la celebre attrice transalpina ha parlato proprio dell’orgoglio per avere un corpo ancora così tonico, nonostante il dolore provato per la perdita dell’amato marito, Giuseppe Ercole, scomparso 12 anni fa. Nell’intervista Corinne Clery ha spiegato che non fa ginnastica e non si ... Leggi su kronic (Di lunedì 29 agosto 2022)ha raccontato le difficoltà avute con suo figlio Alexandre che l’hanno portata ad un drastico allontanamento. Lo scorso 23 marzoha compiuto 72 anni ma l’attrice francese mantiene ancora una forma fisica invidiabile. D’altronde i telespettatori hanno potuto apprezzarla sia al Grande Fratello VIP che a Pechino Express, dove ha riscosso molti consensi per la sua schiettezza e anche per la capacità di saper ridere di sé stessa. In un’intervista a Diva e Donna la celebre attrice transalpina ha parlato proprio dell’orgoglio per avere un corpo ancora così tonico, nonostante il dolore provato per la perdita dell’amato marito, Giuseppe Ercole, scomparso 12 anni fa. Nell’intervistaha spiegato che non fa ginnastica e non si ...

zazoomblog : Corinne Clery: quanti anni ha età dove e quando è nata origini fidanzato attuale compagno ex marito figli carriera… - zazoomblog : Corinne Clery: quanti anni ha età dove e quando è nata origini fidanzato attuale compagno ex marito figli carriera… - lamescolanza : Corinne Clery a 72 anni è in splendida forma: cosa fa ogni giorno - Il Decoder - cronachecampane : Villammare Festival Film&Friends, premio alla carriera a Corinne Clery #CorinneClery #villammarefestival - cilentano_it : Da domani parte la ventunesima edizione del Villammare Festival Film&Friends, appuntamento fisso di fine estate che… -