Capello | «L’Inter al momento è in confusione Ronaldo? E’ fantacalcio | ma la dirigenza saprà cosa fare»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 agosto 2022) Fabio, ex allenatore e ora opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport della Champions League Fabio, ex allenatore e ora opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport della Champions League. Le sue dichiarazioni: SERIE A – «Indice di maggior equilibrio. Le partite viste sin qui sono state molto belle e gradevoli. Ultima quella tra Napoli e Fiorentina. Vedremo delle belle partite quest’anno». ATTACCANTE ITALIANO – «Non nascono e non si possono costruire. Il talento c’è o non c’è. E’ un periodo dove ci sono tanti centrocampisti di qualità, qualche buon esterno ma c’è mancanza di attaccanti. Sarà un problema per Mancini, che dovrà studiare qualdi diverso per sopperire alla mancanza di questo. C’è da aspettare Scamacca, l’ho seguito l’altra sera e mi è sembrato un giocatore in crescita. ...